PAN y PRD piden a Peña Nieto reprogramar su visita a EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante los últimos anuncios hechos por el presidente de Estadios Unidos, Donald Trump, los coordinadores parlamentarios del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, y del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguraron que el presidente Enrique Peña Nieto debe reprogramar su visita al vecino del norte, prevista para el 31 de enero, hasta que haya una postura unificada de distintos sectores del país.En conferencia de prensa, al iniciar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado panista Marko Cortés aseguró que Estados Unidos no tiene por qué fijar los términos y condiciones para una reunión con el titular del Ejecutivo. Además aseguró que el presidente de la República debe acudir con el respaldo de todos los sectores porque "México no es la burla de nadie"."Lo que el gobierno de México tiene que hacer es reprogramar esta visita, decirle al gobierno de los Estados Unidos que no tienen que ser en sus términos y en sus condiciones y entonces en la visita reprogramada que ya el presidente de la República vaya con la fortaleza de los sectores productivos, sociales, partidos políticos, del Congreso del país y que vaya con todo el respaldo de la nación.Que no juguemos a sus tiempos, en sus términos, por eso es que sería conveniente reprogramarla, porque México no es la burla de nadie y que en México tenemos que darnos nuestro lugar", afirmó el panista.