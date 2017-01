Chihuahua también suministró medicina falsa contra cáncer

CHIHUAHUA, Chihuahua(SUN)

En el Sistema de Salud de Chihuahua se administraron fármacos apócrifos a personas que padecen cáncer, confirmó el secretario del ramo, Ernesto Ávila.



De acuerdo con el funcionario, la situación ocurrió durante la gestión de César Duarte; sin embargo, fue el propio gobierno estatal quien descubrió lo que ocurría y presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República.



Ávila señaló que a la fecha no se ha presentado algún avance en las investigaciones por parte de las autoridades federales, por lo que la nueva administración estatal entablará comunicación con la PGR para conocer en qué condiciones se encuentra la carpeta.



La Secretaría de Salud confirmó que los medicamentos apócrifos fueron adquiridos para el Centro de Cancerología estatal, sin embargo no se precisó cuántos pacientes habrían sido afectados.



Por su parte, el PRI estatal reveló que varios funcionarios de la presente administración tienen información que pudiera aclarar el alcance del problema y el curso de la investigación.



“Cuando se detectó esa situación, el actual Director del Centro Estatal de Cancerología, Dr. Germán Ceballos Acosta, ya era parte de esa institución, participó en la investigación y aclaración de los hechos, llegando posteriormente a la Dirección de dicho Centro, cargo que hasta la fecha ostenta, por lo que con toda seguridad él dio seguimiento al avance y conclusión de las investigaciones; por otro lado, el actual Fiscal General del Estado era el Delegado de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, ante quien se presentó la denuncia penal correspondiente, por lo que también debe tener el conocimiento de los resultados de la investigación”, señaló el tricolor en un comunicado.