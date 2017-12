Reitera AMLO a Fox que le quitará su pensión presidencial

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El precandidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, acusó al ex presidente Vicente Fox, de andar "alebrestado" y de temer perder los cinco millones de pesos que recibe como pensión, ya que de ganar, dijo, se la va a quitar.



En el acto de arranque de precampañas de los candidatos de Morena en Tabasco, López Obrador reiteró su crítica a las pensiones que reciben los ex presidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón Hinojosa, a quienes les advirtió, que si gana la Presidencia no las recibirán a partir del 2019, porque en su gobierno se les terminarán esos privilegios.



Desde San Carlos, Macuspana, le pidió a Vicente Fox aplicarse para que gane José Antonio Meade, el aspirante de la coalición PRI–PVEM–Panal.



"Por eso anda alebrestado Fox diciendo que no va a permitir el triunfo y que va a utilizar todas sus mañas para que no haya un cambio. Yo le mando a decir desde mi tierra, desde mi agua a Fox, que se apure, que se aplique a fondo, que ayude a Meade, porque vamos a ganar y ya no le voy a dar la pensión de cinco millones de pesos mensuales", refirió.



Señaló que hay cerca de 9 mil puestos en el gobierno federal, los cuales de ganar la Presidencia reducirá a sólo 3 mil y con menos salarios.



Acompañado del precandidato a la gubernatura de Morena, Adán Augusto López Hernández y ante cientos de simpatizantes, López Obrador también descartó que con la Ley de Seguridad Interior, el Ejército y la Marina vayan a prestarse a un fraude electoral, ya que dijo – sus tropas y soldados están apoyando su movimiento -.



"No paisanos, yo recorro todo México, paso a diario por muchos retenes de militares y donde quiera que paso me respetan, estoy muy consciente, porque tengo información que la tropa, los soldados que son pueblo uniformado están con nosotros y no van a cumplir nunca una orden para que se cometa un fraude electoral en el país", aseguró.



Prometió que habrá atención prioritaria para Tabasco en diversos rubros como el campo y programas sociales.



Dijo que se ha castigado mucho a Tabasco y al sureste del país, por lo que adelantó que de ganar Morena la Presidencia de la República se darán apoyos a los agricultores de la entidad y también habrá un impulso a la economía del estado.



Expresó que también se darán apoyos al sector energético del país con la apertura de dos refinerías más.



El tabasqueño adelantó que no estará rodeado de guardaespaldas, y por tanto, enviará al Estado Mayor Presidencial a las filas del Ejército.