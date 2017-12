Aplican prueba de VIH sólo a 50% de embarazadas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las pruebas de VIH sólo se realizan a 50% de embarazadas en el país.



En 2016, en México había un total de 2.2 millones de mujeres gestantes, pero sólo a un millón 169 mil se les aplicó el examen para conocer si eran portadoras del virus, reporta el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida).



La OMS exige a los países realizar esos estudios mínimo a 95% de las mujeres en etapa de embarazo.



Patricia Uribe Zúñiga, directora general de ese organismo, precisó en entrevista que en 2015, 98% de quienes tenían el virus —y estaban en etapa de gestación— ignoraban esta situación; en 2016 la cifra se redujo a 61%.



"En general las mujeres se sienten ajenas al VIH, no se sienten como una población expuesta a él. No se realizan las pruebas de manera espontánea ni piensan si mantuvieron un acto sexual de riesgo", lamentó la funcionaria.



Información del Censida destaca que en los últimos 10 años se han registrado 950 casos de transmisión de ese virus por vía perinatal.



Mari, quien es portadora y trabaja en la Casa de la Sal con mujeres que al igual que ella han enfrentado este mal estando embarazadas, dice que sus compañeras le dicen: "Estoy bien, pero sigo viendo tristeza".



Comenta que en más de una ocasión el único alivio para ellas es no haberle transmitido el Virus de Inmunodeficiencia Humana al bebé.