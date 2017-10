Paralizan en Senado discusión de caso Fepade y también Ley de Ingresos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras la toma de tribuna del Senado, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, dijo que la oposición detendrá las actividades de la Cámara Alta hasta que el PRI y el PVEM desistan en el método para procesar si procede o no la destitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo.



"Mañana intentarán imponer este formato, pues mañana de nueva cuenta nosotros (PAN, PT y PRD), paralizaremos las acciones del Senado", aseguró.



Por lo pronto, añadió el perredista, la oposición no se presentará a la discusión de la Ley de Ingresos programada para esta tarde en la Comisión de Hacienda.



Mario Delgado (PT) dijo que no habrá Ley de Ingresos 2018 hasta que no se resuelva el tema del titular de la Fepade.



El presidente de la Comisión de Hacienda, José Francisco Yunes Zorrilla, dijo que por Ley el Senado tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos.



"El mensaje que debe salir es que hay certidumbre de que tenemos una Ley de Ingresos y tenemos buena disposición de desahogarla en tiempo y forma esperemos a que se generen las condiciones", dijo.