Alistan padres de los 43 normalistas camina por tercer aniversario

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán este martes una caminata del Ángel de la Independencia al Antimonumento +43, ubicado en Paseo de la Reforma y Juárez, con motivo del tercer aniversario del caso Iguala.



En este último punto, celebrarán una misa para exigir la presentación con vida de los estudiantes y en memoria de las personas que murieron en el sismo del pasado 19 de septiembre.



El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que los participantes y organizaciones sociales afines a su movimiento portarán un moño negro en homenaje a las víctimas del movimiento telúrico.



El activista aseguró que no afectarán las labores de rescatistas y de los servicios de emergencia, que continúan apoyando las zonas afectadas.



"Tendremos que esperar a que pase la situación de emergencia y se recobre la normalidad en la Ciudad de México, para reanudar nuestra jornada de lucha y el impulso de las investigaciones. Hoy en día la PGR está cerrada por el sismo", indicó en entrevista.



En cambio, dijo, el plan de marchas y mítines, como parte de la acción global por Ayotzinapa, se mantiene en Guerrero, "pues allá la vida, pese a lo que sucedió, sigue normal".



Rosales Sierra reiteró que los padres de los estudiantes no quieren interferir en el dolor de las personas que perdieron algún familiar en el sismo.



"No queremos afectar a la población, digamos el dolor que se vive en la capital del País", recalcó.