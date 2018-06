Sinaloa: A 10 días de su desaparición, sin datos de Katia Karime

(El Universal)

Una extraña llamada a su celular, cuyo origen desconoce su familia hizo cambiar de ruta, a la joven Katia Karime Beltrán García, de 21 años de edad, quien pidió al conductor del Uber que la transportaba junto con su hermana. Solicitó que la llevarla a un centro comercial de la ciudad, donde descendió y ya no volvió.



Su madre Aurora “N”, no entiende que le sucedió la noche del jueves 14 de junio, puesto que pidió cambiar la ruta de manera repentina al operador de la unidad. Katia se dirigía a cenar a la casa de su tía Odilia “N”, pero en lugar de eso se quedó en el centro comercial de las Americanas.



Katia abordó un Uber con su hermana en la colonia 21 de Marzo, donde viven, para cruzar la ciudad hasta la parte Sur-Poniente, donde se encontrarían con su tía en la zona de Barrancos.



Claudia García, tía de las jóvenes y quien ha encabezado su búsqueda en hospitales, barandillas e incluso en el Servicio Médico Forense, describió que Kathia desapareció en el estacionamiento de la plaza comercial.



Katia Karime recibió una llamada a su celular, solicitó un cambio de ruta y, sin darles mayores explicaciones, descendió y les pidió esperarla unos minutos pero ya no regresó, por lo que notificaron al número de emergencia 911 su desaparición.



La tía de Karime acudió a la Agencia del Ministerio Público a interponer una denuncia que no fue recibida, pues no habían transcurrido de 72 horas de su desaparición.



Fue hasta el lunes pasado que la Fiscalía General del Estado inició las primeras pesquisas y hasta la fecha la familia no tiene indicios de la joven.



De acuerdo a los datos aportados por miembros de su familia, Katia Karime no tiene alguna relación de noviazgo con alguien y desde hace varios meses entró a trabajar a un negocio de comida, cuyos propietarios no han aportado pistas de la desaparición de la joven.



El colectivo de mujeres rastreadoras han divulgado su fotografía y solicitado a la población que aporten datos sobre su posible paradero, sin que hasta el momento, las autoridades judiciales hayan recibido notificaciones.