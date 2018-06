Desarman a policías en Veracruz y les entregan resorteras

(El Universal)

El gobierno de Veracruz desarmó a los 30 policías municipales de Alvarado pues, según informó la institución, el comandante y varios agentes no reunían los requisitos necesarios para formar parte de una corporación.En conferencia de prensa, el mandatario dijo que también ha intervenido en los municipios de Ixtaczoquitlán, Ciudad Mendoza, Pueblo Viejo, pues sus facultades constitucionales le permiten hacerlo porque el gobierno del estado es titular del permiso para portación de armas que emite la Secretaría de la Defensa.En respuesta, el alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz, denunció que se trata de un asunto político y en un acto público dio resorteras y piedras a sus agentes para brindar seguridad a los ciudadanos de esa región, ubicada a 30 minutos del puerto de Veracruz."Nos queda claro que esto es totalmente político y no nos queda de otra que hacer nuestro trabajo profesional como lo hemos venido haciendo y el día de hoy se hizo entrega de resorteras para nuestro personal", dijo.El munícipe calificó como "raro" que a una semana de las elecciones se viole la autonomía del municipio que está en proceso de conformar su corporación y por ello decidió otorgar resorteras, aunque les recordó a sus oficiales que su arma más poderosa es su credencial de elector."El pueblo de Alvarado los descalifica totalmente (...) se nos hace muy raro que a una semana de las elecciones el ciudadano gobernador tome esta decisión, tengo conocimiento que no solo a a ser Alvarado, ya amenazó que serán otras ciudades porque no coincidimos con el partido que el milita", acusó.En un video difundido, se observa al alcalde decirles a los policías que su mejor arma es su credencial de elector para las elecciones del 1 de julio y luego posa con ellos utilizando las resorteras apuntando al cielo con sus piedras.Tras el video, el gobernador, Miguel Ángel Yunes, sentenció que los agentes de Alvarado por ley no pueden brindar seguridad y que de hacerlo serán sometidos a la ley.