Resultados de elecciones serán lentos: INE

(El Universal)

El Instituto Nacional Electoral (INE) anticipó que el flujo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) será más lento que en el pasado, por lo que hasta las 8 de la mañana del lunes podría llegarse a la captura de apenas al 82 % de las actas de la elección presidencial.



“A la medianoche del domingo apenas se contará con 12% de los datos de la elección de presidente, a las 3 de la mañana 55 %, a las 6 de la mañana 67 % y a las 8 de la mañana el 82 % por lo que hace a la elección presidencial” detalló el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.



Al participar en el simulacro nacional del PREP, a una semana de las elecciones federales y locales, el funcionario detalló esta previsión de flujo para que la sociedad esté enterada de las diferencias con anteriores elecciones.



Debido a que hay entidades del país con hasta seis elecciones y las actas con los resultados de cada casilla se deben llenar hasta que concluya el escrutinio y cómputo de cada nivel de elección (3 federales y 3 locales), el llenado será más lento que en pasados comicios.



A diferencia de las elecciones de 2012, el INE instalará casillas únicas, es decir, donde se realizarán tanto las elecciones federales como locales. Y habrá procesos locales en 30 entidades y en nueve de éstas, además, se elegirá ejecutivo local.



Así el llenado de las actas -que, digitalizadas alimentan al PREP- no puede iniciar hasta que termina el escrutinio y cómputo de 6 procesos.



En cambio el conteo rápido ofrecerá rangos de votación y es un ejercicio estadístico que se realiza con una muestra de resultados de casillas, y está a cargo de un grupo de científicos. Como las actas no estarán listas, el INE tomará los resultados (de presidente y gobernador) del cuadernillo de operaciones, en los que se anotarán los resultados del escrutinio y cómputo de cada casilla, aunque aún siga en curso el conteo de otros niveles de elección.



El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, recordó entonces que si bien antes de las 23 horas del domingo de la elección el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dará a conocer los resultados del conteo rápido, el flujo del PREP será lento.



Se abre el PREP a las 20 horas del domingo y “durante las primeras 3 horas será difícil obtener información porque a esa hora estarán cerrando casillas... dado que son casillas únicas probablemente será hasta las 23 horas” cuando comiencen a fluir los datos, dijo Jacobo Molina.



Por ello, “dado el modelo de casilla única tendremos a la medianoche alrededor de 12 % de datos para la elección presidencial, a las 03 de la mañana 55 %, a las 6 de la mañana 67 % y a las 8 am el 82 % por lo que hace a la elección presidencial”, explicó.