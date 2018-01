Registra precandidatura Martha Alonso, esposa de Moreno Valle

PUEBLA(El Universal)

Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del ex mandatario poblano Rafael Moreno Valle Rosas, se registró como precandidata del PAN al gobierno de Puebla.



En el Comité Directivo Estatal del PAN, la ex presidenta del DIF dijo que con el apoyo de los militantes de Acción Nacional, se convertirá en la primera gobernadora de Puebla y también "en la primera gobernadora del país" emanada de las filas del instituto político.



"De la mano de cada uno de ustedes, seremos la primera gobernadora del estado de Puebla y también la primera gobernadora emanada del PAN en todo el País”, manifestó.



Acompañada de Eduardo Rivera Pérez, virtual candidato a la alcaldía del municipio de Puebla, dijo que recorrió los 217 municipios y sabe cuáles son las necesidades que urgen atenderse para los siguientes años.



El primer domingo de julio, los poblanos elegirán al gobierno de Puebla, 217 presidentes municipales y 26 diputaciones locales.



La ex secretaria general del comité estatal panista, manifestó que los políticos no sólo pueden prometer proyectos de trabajo, sino buscar mecanismos para trascender ante los ciudadanos que eligen a sus nuevas autoridades.



"Coincidimos en que hay un largo camino por recorrer para lograr la igualdad que las familias poblanas requieren. De la mano de muchos de ustedes, recorrí los 217 municipios y conozco las necesidades que urgen atenderse".



Reconoció el capital político de Eduardo Rivera Pérez, virtual candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, (quien denunció en el pasado ser un perseguido político de Moreno Valle), a quien calificó como un luchador social para resolver problemáticas.



Destacó que Rivera Pérez demostró "apertura y diálogo" para garantizar la unidad del albiazul en estas campañas que servirán para renovar los cargos públicos.



Mencionó que pese a los obstáculos del pasado -en referencia a la persecución política contra Rivera Pérez de cuando fue edil en 2011- 2014-, el instituto político se encuentra fortalecido y con capacidad de ganar las elecciones.



"A fin de cuentas prevaleció el interés superior, el PAN se encuentra unido, se trata del interés por Puebla y el interés por nuestro país, me da gusto tener a personas y liderazgos sumados a este proyecto y juntos llegaremos al triunfo".