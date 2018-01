Rinde protesta Irene Espinosa como subgobernadora de Banxico

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego de ser aprobada por mayoría por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Irene Espinosa Cantellano, rindió protesta como primera subgobernadora del Banco de México (Banxico).



Con 23 votos a favor del PRI, Verde, siete abstenciones del PAN y 4 en contra de Morena, fue ratificada para ser integrante de la junta de gobierno del Banco Central.



Durante la discusión y posicionamientos de los legisladores, se hizo énfasis en la importancia de la equidad de género en el Instituto central.



Además, se destacó la trayectoria de Espinosa al frente de la Tesorería de la Federación, entre otros cargos que ha desempeñado.



Cecilia Soto, diputada y ex candidata presidencial, celebró la ratificación porque muchas mexicanas, a pesar de tener currículum, no han llegado a puestos como el de subgobernadora.



"Esperemos que llegue una mujer a para que humanice la política monetaria", consideró al manifestar su voto a favor.



La diputada Rocío Nahle García argumentó el rechazo porque los servidores públicos han sido parte del equipo que llevó a cabo las reformas estructurales del sexenio, sin realizar consulta popular alguna, "no apegados a la buena moral".



Los panistas se expresaron en abstención, porque, dijo el senador Víctor Hermosillo que su fuerza política rechaza la negativa de la Secretaría de Hacienda a entregar recursos presupuestales a gobiernos de la oposición, como ocurre, señaló, a Chihuahua. Demandó que haya diálogo y que las autoridades tengan apego a sus responsabilidades.



La senadora priísta Diva Adamira Gastélum destacó el perfil de Irene Espinosa Cantellano: Es un gran perfil, es trabajadora, derecha, forjada en la administración pública tributaria. Es intachable, y ha roto "el techo de cristal" que limita a las mujeres el acceso a altos cargos. Será vice gobernadora del Banco de México, con el mérito de su trabajo, dijo.



Después de que Espinosa Cantellano rindió protesta, el pleno de la Comisión Permanente votó la ratificación de los ocho nombramientos de empleados superiores de Hacienda, y rindieron protesta al cargo.



Miguel Messmacher Linartas, como subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Alberto Torres García, subsecretario de Ingresos; Luis Octavio Alvarado Contreras, Tesorero de la Federación; Juan Pablo Newman Aguilar, Jefe de la Unidad de Crédito Público; José Manuel Lofte Soto, Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; Adrián Guarneros Tapia, Administrador General de Recaudación; Leopoldo Carrillo Werring, administrador general de Auditoría Fiscal Federal, y Francisco Xavier Gil Leyva Zambada, administrador general de Aduanas.