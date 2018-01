Piden congresistas de EU incluir en Tlcan alza de salarios en México

WASHINGTON D.C. (El Universal)

A la petición de sindicatos canadienses de incluir el tema de ajustes salariales en México en el capítulo laboral del Tlcan se sumó un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes, quienes pidieron al gobierno de Estados Unidos integrar a las discusiones las políticas laborales mexicanas, tanto por los bajos salarios como por la libertad sindical.



Aproximadamente 185 congresistas enviaron al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, una carta en la que aseguran estar preocupados por el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte(Tlcan), especialmente en lo que se refiere a las políticas laborales mexicanas.



“La supresión de salarios y la falta de derechos laborales tiene como resultado el que haya un outsourcing de los trabajos estadounidenses de manufactura y un bajo crecimiento salarial”, explicaron en la carta que enviaron ayer lunes al funcionario estadounidense.



Para los congresistas demócratas y republicanos la política de mantener bajos salarios, evitar que las voces de los trabajadores se oigan y proteger a las inversiones es un imán para el crecimiento industrial mexicano.



“Cualquier nuevo Tlcan debe tener una fuerte, clara y obligatorias provisiones que agenden condiciones laborales en México”, aseguraron.



Hace unos días el presidente del Congreso Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo que el capítulo laboral lleva un avance de entre 70% y 75% en el que afirmó no se incluye el tema salarial.



A pesar de las presiones del presidente del sindicato canadiense Unifor, Jerry Dias, incluir el alza salarial en México no se logró, ya que el único país que pide hacerlo es Canadá, mientras que Estados Unidos no lo tomó como bandera.