Critica Alfonso Durazo plan de seguridad de Meade

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

.@JoseAMeadeK ya tuvo la oportunidad de combatir a la delincuencia, pero no tuvo la voluntad. pic.twitter.com/4GGY80IuNh — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) 23 de enero de 2018

Luego de que el precandidato de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, presentara su propuesta de cinco puntos contra la inseguridad, Alfonso Durazo, quien podría ser secretario de Seguridad Pública de ganar López Obrador las elecciones, criticó a través de su cuenta de Twitter la iniciativa del precandidato priísta.El presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Sonora, señaló que Meade, "ya tuvo la oportunidad de combatir el 'lavado' de dinero y de aplicar la extinción de dominio, pero no tuvo la voluntad de hacerlo". Además calificó la propuesta de ser "superficial" y de no profundizar en las verdaderas causas de la inseguridad."Solo toca superficialmente el tema y propone aspirinas para un cáncer. No menciona las causas más profundas de la ola de inseguridad que nos azota: Un modelo económico rapaz y una clase política corrupta al servicio de unos cuantos", apuntó.El militante de Morena, le recordó también que "de él dependía la Unidad de Inteligencia Financiera", encargada del control de recursos económicos de la delincuencia organizada; y que según el informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicado este mes, en México "no se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática".El plan de seguridad total de José Antonio Meade propone quitar dinero a los corruptos y las armas a los delincuentes; castigos iguales para quienes cometan el mismo crimen, formar y preparar a policías mejor entrenados y mejor pagados; aplicar un sistema integral de identificación y registro; y atender todas las causas sociales de la delincuencia común.