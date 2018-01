Confirma Tepjf designación de nuevo titular de fiscalización del INE

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmaron la designación de Lizandro Núñez Picazo como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE).



El Tepjf desestimó los argumentos de Morena y del PAN contra la designación del funcionario, realizada el pasado 18 de diciembre, quienes argumentaron que no hubo convocatoria y procedimiento de selección; carece de experiencia en fiscalización electoral y tuvo una relación de supra subordinación con el hoy precandidato presidencial de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade.



Los magistrados consideraron que la ley no establece un procedimiento abierto para la designación, sino que indica que ésta debe ser a propuesta del consejero presidente y con votación de mayoría calificada del Consejo General.



Tampoco se establece en la ley que ese cargo, cuyo rango es de director ejecutivo, deba ser para un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) o que debió dejar hace 4 años su cargo de titular de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para acceder al cargo de fiscalizador del INE.



Sobre la supuesta cercanía con Meade el magistrado Felipe Fuentes Barrera indicó que Núñez Picazo contaba con 20 años de servicio en el SAT, por lo que su estancia en esa dependencia "trasciende la gestión de Meade", quien fue secretario de Hacienda –y por tanto su superior jerárquico- de septiembre de 2016 a noviembre de 2017.



Así, haber tenido una relación laboral "no es justificante para sostener su falta de idoneidad para ocupar el cargo", explicó el magistrado al considerar que el funcionario cumple con el perfil idóneo requerido para ser el titular de la UTF del INE.