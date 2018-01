INE pide renovar credencial con más de 10 años de antigüedad

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Para combatir fake news, el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un nuevo llamado a los ciudadanos a actualizar sus credenciales para votar, sólo si éstas tienen más de 10 años de antigüedad.



Actualmente hay 39.1 millones de credenciales en circulación que fueron emitidas por el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y sí son vigentes para votar el próximo 1 de julio.



"Por eso preocupan estas falsas noticias o fake news que pueden estar en redes sociales o WhatsApp" respecto a que ya no servirían, expuso el consejero electoral Enrique Andrade, quien dijo desconocer el fin que buscan esa noticias falsas, pero quizá se pretende saturar los módulos o "hacer quedar mal a la autoridad electoral".



Además hay 48.7 millones de credenciales emitidas ya por el INE-creado en 2014- y con las que también se podrá votar, agregó Andrade, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE).



El director ejecutivo del RFE, René Miranda Jaimes, expuso que las únicas micas que no podrán emplearse son las que tienen más de 10 años de expedición, y se calcula que hay poco más de 2 millones de credenciales 2015 no actualizadas, sea por migración o porque se trata de personas fallecidas.



El próximo miércoles 31 de enero vence el plazo para tramitar por primera vez la credencial de elector o actualizar los datos. Los requisitos son presentar comprobante de nacimiento original, comprobante de domicilio original, e identificación oficial con fotografía.



Todos los jóvenes que cumplen 18 años antes de julio de este año, podrán gestionar en los módulos del INE su primera credencial para votar.



Más adelante los ciudadanos podrán obtener su mica, pero siempre que no requieran cambio de datos (por ejemplo cambio de domicilio o de entidad) y sea por extravío o robo.



Por eso el consejero Andrade llamó a los ciudadanos que no lo requieran a no saturar los módulos pues habrá fechas para la reposición de micas, que podrá ser tramitada hasta el 28 de febrero y la solicitud de reimpresión, que tiene como fecha fatal el 20 de junio.



En todos los casos los ciudadanos podrán recoger su credencial para votar a más tardar el 16 de abril para poder votar.



La consejera Dania Ravel, integrante de la Comisión del RFE, informó que resultado de que la campaña anual intensa de credencialización ya son 87 millones 924 mil ciudadanos en Lista Nominal de Electores (y son potenciales votantes) y en el Padrón Electoral hay 89 millones 482 mil ciudadanos.



Recordó que en todos los módulos del RFE se respeta el protocolo de atención para personas transgénero, de modo que cualquier ciudadano que quiera tramitar una nueva credencial para votar podrá hacerlo sin ser sometida a ningún tipo de requerimiento especial.



Si la persona modificó su imagen conforme a su nueva expresión de género podrá sacar su mica para votar con la identidad que desee.



"No es necesario que se quiten aretes, no se los pueden pedir, ni que se desmaquillen o se recojan el cabello, pueden aparecer como deseen, esto es muy relevante", explicó Ravel Cuevas.