La última llamada de la joven de Taxco antes de ser descuartizada y cocinada

GUERRERO (El Universal)

Magdalena Aguilar Romero desapareció hacía nueve días en Taxco, y este lunes su cuerpo fue encontrado hecho pedazos, cocida y congelada, en un local propiedad de su ex pareja.Según dio a conocer El Debate , la última llamada que la joven realizó fue con su madre, a quien le dijo que iría por sus niños quienes se encontraban con su padre.Esa fue la última vez que su mamá escucharía su voz.Luego de que Magdalena no llegó, la madre de ella se comunicó con César y señalan que la madre del hombre fue la que contestó el teléfono.Lo mujer confirmó que la noche anterior la víctima había estado en su casa, pero que se retiró.Tras no saber nada, los familiares y amigos comenzaron una búsqueda para dar con el paradero, pero lamentablemente después supieron la tragedia.De acuerdo a informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) el cuerpo de Magdalena se encontraba en cazuelas y en bolsas dentro de un refrigerador.El hallazgo se dio en la calle Guadalupe, número 12 del barrio Adobes, en el Centro de Taxco."En un local de tres metros de ancho, cubierta su entrada con un portón sin razón social que funcionaba como centro botanero propiedad de César "N".Al interior mide cinco metros de largo, donde hay sillas y mesas blancas, hay una parrilla de tres quemadores, donde se observa una olla de peltre, la cual contenía las extremidades superiores e inferiores cocidas, en el piso se observó una bolsa de plástico color negro que tenía la pelvis ya cocida y en el interior de un refrigerador se encontró el resto del cuerpo semicongelado".Según el relato de la FGE, la mañana del 13 de enero, Magdalena salió de su casa a dar una consulta al Centro de salud, donde trabajaba.Por la tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde, tuvo contacto con una familiar a quien le dijo que iría a recoger a sus hijos que se encontraban con su padre, César "N".En esa llamada acordaron verse en una iglesia para asistir a una misa de cada de año de otro familiar. Magdalena no llegó. Según la FGE, la madre de César, el ex esposo, vio a Magdalena cuando se llevaba a los niños la noche de 13 de enero.Para este lunes, familiares y amigos de Magdalena tenía previsto marchar para exigir al gobierno del estado que comenzara una búsqueda. La marcha se canceló cuando a Magdalena la reconocieron hecha pedazos en el local de su ex esposo.El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, indicó que de acuerdo a las investigaciones de la FGE el principal sospechoso del crimen de Magdalena es su ex esposo.Álvarez Heredia dijo que el caso se investiga como un feminicidio.