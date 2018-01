Familiares piden ayuda al Cártel de Sinaloa para encontrar a policías desaparecidos

(GH)

Por medio de una carta, familiares de dos policías municipales desaparecidos desde hace un año solicitaron ayuda al Cártel de Sinaloa para dar con su paradero, según informó el diario Noroeste “Sólo les pedimos a los grandes capos, a los jefes del Cártel de Sinaloa y a quienes se llevaron a nuestros familiares, que nos ayuden a que puedan regresar o nos digan dónde los pudiéramos encontrar, la peor tortura a las familias es no saber dónde se puedan encontrar a nuestros seres queridos que llevamos día con día”, indicaron en la carta.Las familias de José Antonio Saavedra y Yosimar García aseguraron el no saber de ellos los hace vivir una tortura sicológica y mental, por lo que recurrieron a pedir ayuda al cártel.Saavedra Ortega y García Cruz desaparecieron entre el 23 y 26 de enero de 2017, cuando recién habían terminado sus horarios laborales con la corporación, indicó Noroeste.En ambos casos coincidió que hombres armados y encapuchados los subieron a vehículos de forma violenta.Asimismo, familiares señalaron que tanto la Fiscalía General del Estado como la Policía Municipal de Culiacán han dado sólo un apoyo logístico, el cual consta de transporte y acompañamiento cuando ellos realizan las búsquedas.Sin embargo, indicaron, que esas autoridades no han realizado búsquedas ni han sido claras con los avances en la carpeta de investigación.