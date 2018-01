"Voy a fondo contra la corrupción y la impunidad": Meade

(El Universal)

Al advertir que México debe erradicar "el inaceptable flagelo de la corrupción", José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, presentó una iniciativa de reformas de ley para endurecer el combate a la corrupción y la impunidad en el País.



El aspirante presidencial entregó su propuesta a los líderes parlamentarios del PRI, PVEM y Nueva Alianza -que integran la coalición Todos por México- en el Congreso de la Unión a fin de iniciar el proceso legislativo.



La iniciativa de Meade -que anunció en menos de cuatro minutos- presenta tres elementos centrales:



Recuperar el dinero, propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos y volver obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores.



Acompañado por los líderes parlamentarios y dirigentes de partidos, Meade Kuribreña enfatizó que la parte medular de esta iniciativa facultará a los fiscales especializados en el combate a la corrupción para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa.



"También así recuperaremos los bienes por la delincuencia organizada y con ese dinero apoyaremos los estudios y los proyectos productivos de niñas, niños y mujeres, fortaleciendo a las familias y su economía.



"Esta es una iniciativa sin precedente, reitero, la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo corresponsable y unido, cerraremos filas contra la corrupción, al mismo tiempo recuperaremos la grandeza de México porque somos más los bienes y eso todos lo sabemos", indicó.



En su argumentación, Meade asentó que el combate efectivo a la corrupción requiere de un marco jurídico bien diseñado, instituciones sólidas, eficaces y bien coordinadas "que no rindan cuentas a los políticos" sino permanentemente a la sociedad, además requiere -dijo- servidores públicos profesionales, íntegros, eficientes, así como la participación activa de la sociedad civil.



"Este debe ser el trabajo de partidos, gobiernos los y ciudadanos en su conjunto, México debe erradicar el inaceptable flagelo de la corrupción. Para dar una muestra clara de qué hablo en serio no voy a esperar a que termine la elección para trabajar una iniciativa formal que acabe de una vez por todas con la corrupción, en vez de prometer hay que ponernos a trabajar, eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos", señaló.



Asentó: "Voy a fondo contra la corrupción y la impunidad, estoy entregando en este acto a los representantes de los tres partidos que me postulan una iniciativa de reforma que previene y castiga la corrupción con un mecanismo rápido, equitativo y justo".



Meade Kuribreña hizo notar que muchos de los retos que tiene el país, empezando por la seguridad tienen su raíz en la corrupción y la impunidad, "a los ciudadanos les indigna, y con justa razón, que el dinero que debió ser utilizado para apoyar a los que más lo necesitan termine en manos de la corrupción".



Insistió en que el proceso debiera empezar por la devolución del dinero o los bienes mal habidos, y que la ciudadanía exige que se prevenga y se combata frontalmente a la corrupción, castigando con fuerza a los corruptos y regresando a la sociedad lo que se le quitó.



"Yo comparto y respaldo esa demanda, mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo, puedo acreditar de que vivo y como lo he obtenido con transparencia y sin simulaciones".