Alza de energéticos impulsa inflación en primera quincena de enero

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Los incrementos en los precios energéticos se encuentran entre los bienes y servicios que más impulsaron la inflación durante la primera quincena del año, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.



El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en la primera quincena de enero de 2018 un incremento de 0.24%, con lo que la inflación anual se ubicó en 5.51%, tasa inferior al 6.77% con que cerró el año pasado, pero todavía por arriba del 4.78% reportada en el mismo periodo de 2017.



Cabe aclarar que la contracción de la inflación anual respecto al cierre del año pasado fue productos en buena medida de la mayor base de comparación que se registró hace un año, cuando se dieron los aumentos abruptos de los precios de las gasolinas principalmente.



Aun así, el incremento del nivel general de precios en la primera mitad de enero de 2018, descontando el 1.51% reportado en el mismo periodo de 2017, es el más alto desde 2014, cuando reportó una alza de 0.68%.



Entre los bienes y servicios cuyos precios incidieron más en la inflación en la primera quincena del año fueron. El gas doméstico LP; la gasolina de bajo octanaje y la electricidad, así como loncherías y torterias; restaurante, huevo, papa, plátanos, derechos por suministro de agua y vivienda propia.



Por el contrario, los que contribuyeron a la baja, fueron: el jitomate, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, calabacita, cebolla, chile serrano, chile poblano y otros chiles frescos, chayote y ropa de abrigo.



El índice de precios subyacente, que no considera los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un crecimiento de 0.17% quincenal y de 4.63% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 0.43%, alcanzando una variación anual de 8.10%.



Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.42% quincenal, en tanto que los de los servicios retrocedieron -0.05%.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron -1.01% quincenal, y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron 1.32%.