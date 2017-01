Detecta Ssa 11 toneladas de medicinas caducas en Veracruz

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

El secretario de Salud, José Narro Robles informó que han encontrado desorden en el régimen del Sistema de Salud de Veracruz y hasta ahora detectaron 11 toneladas de medicamentos caducos, así como cerca de 47 mil pruebas de VIH, que aún no se sabe si fueron utilizadas o no, pero que no cuentan con el registro sanitario correspondiente, por lo que no debieron de haber sido adquiridas.



“Hemos encontrado desorden en el sistema de almacenamiento, cerca de 11 toneladas de medicamentos ya caducados, una cantidad muy importante de cerca de 47 mil pruebas de VIH que no sabemos todavía si fueron utilizadas o cuántas de ellas fueron utilizadas para detectar que no cuentan con el registro sanitario, esto es que no deberían de haber sido adquiridas”, aseguró Narro Robles.



Al participar en una reunión con legisladores del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Narro Robles dijo que hasta este momento no han encontrado ninguna prueba contundente en el caso del presunto suministro de agua en lugar de tratamiento para quimioterapias para menores enfermos de cáncer durante las administraciones de Javier Duarte y de su antecesor, Fidel Herrera.



Sin embargo, anunció que van a proceder en cuanto terminen las investigaciones y se tengan evidencias, y adelantó que se harán los ajustes necesarios en estos casos que son muy delicados.



Comentó que no pueden actuar sin pruebas, ni tampoco puede haber un levantamiento de un acta que dé origen para considerar que se hizo algo extensivo, sistemático o rutinario.



“Las denuncias que se tengan que presentar porque estos casos son francamente muy delicados y no deben presentarse. Pero tampoco podemos actuar sin pruebas, tampoco puede ser sólo el levantamiento de una acta lo que dé origen a considerar que se ha hecho algo extensivo, sistemático o rutinario, lo que hemos encontrado hasta la fecha son pruebas documentales y limitada, todavía no terminamos, nos va a llevar un poco más de tiempo”, describió.



Mencionó que está trabajando una brigada de 12 funcionarios de esta dependencia y de la Cofepris en Xalapa, Veracruz para investigar los casos de menores con cáncer que presuntamente se les suministró agua en lugar de tratamiento para quimioterapias.



Mariguana



El ex rector de la UNAM pidió a los diputados federales que integran el Partido Verde Ecologista que avalen la minuta que les envió el Senado que permite el uso medicinal de la mariguana.



“Simplemente decirles que yo estoy convencido de que hay la posibilidad de ayudar a algunas personas que tienen algunos problemas de salud que normalmente son refractarios por su condición a medicamentos de primera elección que estamos hablando de medicamentos, científicamente programados, desarrollados y evaluados y que ojala en la Cámara de Diputados se sumen al voto que mayoritariamente emitió la Cámara de Senadores, es algo que puede ser adecuado”, detalló.



Mencionó que los legisladores tienen el respaldo de la Secretaría de Salud y de su titular, de que desde el gobierno federal se trabajará a favor de la prevención.



“Cuentan ustedes con la convicción, con el compromiso de la Secretaría de Salud y del secretario de Salud de que vamos a seguir abonando a favor de la prevención y del combate a las adicciones, lo que estamos hablando es de otra cosa”, definió