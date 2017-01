Ordenan a MP justificar por qué no investigará a suegro de Duarte

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

Un juez federal ordenó al Ministerio Público justificar por qué no investigará los actos de vigilancia y acecho denunciados por Antonio Macías Yazegey, suegro del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.



Al resolver el recurso de impugnación 1/2017 promovido por Macías Yazegey, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz con sede en Coatzacoalcos indicó que la decisión del MP Federal de no investigar carece de fundamentación y motivación.



En consecuencia, el MP deberá emitir un nuevo acuerdo en el que finde y motive debidamente su negativa de investigar la vigilancia y acecho de que ha sido objeto el suegro del ex mandatario por parte de elementos de la Procuraduría General de la República y de la Gendarmería de la Policía Federal.