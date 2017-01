Internan en penal de Tuxpan a 'porky' Diego Cruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Diego Cruz, uno de los jóvenes conocidos como "Los Porkys de Costa de Oro" y acusado de participar en la violación de la menor Daphne, fue internado en un penal de Tuxpan, luego de que un juez le dictó auto de formal prisión, informó su abogado, Miguel Acosta.



"Diego ahorita realmente está muy afectado porque resulta que ayer luego del formal prisión lo trasladaron (a un penal) a Tuxpan", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.



La agresión contra Daphne ocurrió el 2 de enero de 2015 en el fraccionamiento Costa de Oro, donde presuntamente los jóvenes Gerardo Rodríguez Acosta, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Enrique Capitaine Marín abusaron de la entonces menor de edad.



El abogado Miguel Acosta afirmó que el traslado del joven a Tuxpan es irregular y afecta a los abogados, debido a que se deben trasladar para platicar con Diego Cruz y fijar las estrategias de la defensa.



"Nos preocupa y nos ocupa el proceso judicial, pero más nos ocupa que Diego es inocente de lo que se le acusa", afirmó.



Aseguró que el caso "es un proceso amañado", ya que el juez dictó auto de formal prisión contra Diego con base en las transcripciones del Ministerio Público, con el que se ejercitó la acción penal.



Acusó al fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, de "estar metiendo las manos en este asunto" y de presionar al juez para que dictara formal prisión.



"Es muy preocupante, porque aunque tratan de negar que es asesor jurídico durante este proceso, así lo han pretendido negar, tengo copias", dijo.



Antonio Merchant, abogado de Enrique Capitaine, otro de los jóvenes acusados de participar en la violación, consideró que su cliente saldrá de la cárcel en los próximos meses.



El abogado también acusó al fiscal de Veracruz de ser asesor jurídico de Daphne y de presionar al juez para que dictara formal prisión contra Diego Cruz.



El secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, dijo que Diego Cruz fue trasladado al penal de Tuxpan.



Téllez Marié se concretó a señalar que el joven "ya fue trasladado a Tuxpan", y apuntó que la decisión de traslado no la toma la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría a su cargo, sino el juez.



"Cuando determina la situación jurídica, ellos generan un oficio hacia la Secretaría de Seguridad Pública" y una vez que el juez emite el documento, Prevención y Reinserción Social decide a qué penal traslada al acusado, dependiendo de los cupos que tenga disponibles en ese momento cada penal, si hay espacio disponible o no, explicó.



En el distrito judicial de Veracruz no hay un penal pues el de Allende fue cerrado en la administración de Fidel Herrera para ser usado como set cinematográfico por Mel Gibson.



Todas las personas que son detenidas y reciben orden de formal prisión son llevadas a otro reclusorio del estado, dijo.



E. Capitaine el otro joven de los llamados "porkys" se encuentra en el penal de La Toma en Amatlán de Los Reyes.