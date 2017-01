Monterrey: Joven agresor presumió el arma antes de disparar

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Ayer se reanudaron las clases de manera parcial en el Colegio Americano del Noreste, después de que el pasado miércoles fueron suspendidas tras el ataque a mano armada de un estudiante de tercer grado de secundaria contra su maestra y otros compañeros del grupo.



Mientras, Aldo Fasci, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León, reconoció que antes del ataque dos alumnos vieron el arma.



En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, el funcionario estatal habló de los estudiantes que —según imágenes del video difundido— se acercan al agresor momentos antes.



“[...] Les dijo que iba a llevar un arma y van y la ven; uno de ellos se hace para atrás y el otro levanta la mano diciendo que ‘está loco’. Perdón, no debí haber dicho eso, es tema de investigación, una disculpa al público porque ya metí la pata”, declaró el funcionario.



Consideró que el padre no tiene culpa porque el arma estaba bajo llave y el menor logró conseguirla: “Este niño consiguió la llave sin autorización y sacó la pistola”, aunque admitió que el Ministerio Público decidirá si el padre tiene alguna responsabilidad.



Aldo Fasci insistió en que “no hay una organización detrás que empujara a este muchacho a hacer lo que hizo”. Tras el hecho, autoridades investigaban si grupos de Internet, que se adjudicaban participación en el suceso, tenían relación con los hechos.



“No hay cómplices, no hay quién le ayudara, fue él solo”, apuntó el funcionario de Nuevo León.



Regreso a clases

Ayer solamente acudieron a clases los alumnos de preescolar, mientras que hoy asistirán los de tercer grado de secundaria y el miércoles se reincorporarán a sus actividades todos los alumnos.



En presencia de personal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Educación, maestros recibieron a los alumnos sin permitir que ingresaran con mochilas, únicamente los dejaban entrar con su lonchera.



Luego, hubo una reunión con padres de familia en la que se dio a conocer que los estudiantes de tercero de secundaria serán separados físicamente de las áreas donde están los demás alumnos para tranquilizar a quienes tienen hijos de preescolar o primaria.



Preocupación

Los padres manifestaron su preocupación ante la falta de una una normatividad que sancione a directivos de secundarias, “quienes con tal de zafarse de alumnos problema” expiden cartas de buena conducta, aunque los hayan expulsado por falta de disciplina o conductas antisociales. Dijeron que esta práctica afecta a instituciones como el Colegio Americano del Noreste, “donde la gran mayoría de los alumnos se conocen desde preescolar y forman casi como una familia hasta secundaria”. Advirtieron que las instituciones pueden recibir, sin saber, a estudiantes que tuvieron problemas de integración.



El Colegio Americano del Noreste es una institución privada bilingüe, que, de acuerdo con la Prueba ENLACE 2013, contaba con 221 alumnos en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria. Además, ocupaba en primarias el lugar 287 de 2 mil 499 escuelas del estado, mientras que en secundaria era la 52 entre 899 planteles.



Durante la junta de directivos, maestros, padres de familia y representantes de Educación, Salud y Derechos Humanos, se ofreció atención sicológica o siquiátrica a quienes hayan sido afectados por la tragedia del miércoles.



La presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Aixa Alvarado Gurany, afirmó que la institución se ha mantenido cerca de las víctimas del ataque.



Señaló que trabajan muy de cerca con la Procuraduría General de Justicia Estatal cuando se hacen interrogatorios y cuando se aborda por primera vez a la víctima: “En la comisión existe asesoría jurídica a las víctimas el equivalente a la defensoría pública que defiende al imputado”.