Revocan suspensión al Cuau; continuarán con su juicio político

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

Un Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa revocó la suspensión provisional concedida a Cuauhtémoc Blanco, por lo que el Tribunal Superior de Justicia continuará con el proceso de juicio político en contra del edil capitalino, sin ejecutar la resolución hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie de fondo.



En rueda de prensa, realizada en el Congreso local, el nuevo vocero del caso, el priísta Francisco Moreno Merino, declaró:

“El pasado 17 de enero, tres magistrados del Tribunal Colegiado le corrigieron la plana al juez federal que, parece, se adelantó en la interpretación, y con ello Blanco Bravo perdió el inicio de su defensa”, de ambos procesos en su contra: el juicio político que le fincaron los legisladores y el que presentó el abogado constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, al ser ambos vinculatorios al procedimiento, explicó el legislador.



Con la suspensión provisional concedida, el TSJ estaba imposibilitado para seguir el juicio en contra del exfutbolista, con la resolución del Tribunal Colegiado no hay impedimento jurídico para llevar a cabal término el proceso, en el cual el Cuau podrá presentar los alegatos en su defensa; si el resolutivo es contrario al presidente municipal, será la Corte la que deba pronunciarse de fondo, lo que quedó asentado en la controversia constitucional que interpuso el edil hace un par de meses.



Más pruebas. Moreno Merino adelantó que han recabado 14 pruebas más contra Blanco Bravo “por la secrecía nos reservamos las causales”, e hizo hincapié en que esta etapa es de vinculación a proceso en materia penal y administrativa, pruebas de las que la Suprema Corte tiene conocimiento, aclaró.



El vocero acusó que Cuauhtémoc Blanco Bravo actuó con premeditación alevosía y ventaja —al presuntamente falsear documentación para acreditar su residencia en la capital y contender al puesto de elección popular a la alcaldía—, sin hacer referencia alguna a su compañero de curul, Julio Yáñez Moreno, presente en la rueda de prensa.



Moreno “confesó” en un medio nacional ser parte del presunto fraude electoral al revelar la forma en que fue falseada la documentación, así como el presunto pago de 7 millones de pesos pagados al actual edil por “rentarse” a la candidatura, sin que se haya esclarecido el origen del dinero, situación por la que no se ha iniciado proceso alguno en contra del diputado plurinominal del PSD, o de su hermano Roberto Yáñez, quien era el secretario del ayuntamiento al inicio de la gestión de Blanco Bravo, o en contra de alguna persona implicada en el caso, además del Cuauh.



“No es un tema personal en contra de un ciudadano, es un tema de apego a la ley. Que no se permita una apología del delito en donde cualquiera puede violar la Constitución, por más famoso que sea.



“La defensa de Cuauhtémoc falló pues el proceso no dilató lo que pensó, existe interés celeridad y responsabilidad constitucional para resolver el caso, no importa si es mañana o el último día de su mandato”, puntualizó el legislador.