Mario Villanueva sale de prisión en EU; espera deportación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quedó en libertad este viernes tras cumplir su pena por el delito de “lavado” de dinero dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos.



Fuentes cercanas a la familia de Villanueva Madrid informaron a EL UNIVERSAL que de manera extraoficial saben que el ex gobernador ya salió de la prisión de Lexington y se encuentra a disposición de las autoridades migratorias de Estados Unidos.



En el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) será donde se arregle su situación migratoria para que sea deportado a México, y sería el lugar donde lo esperarían elementos de la Procuraduría General de la República (PGR). Dicho papeleo podría tardar hasta tres semanas.



Mario Villanueva padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y solo tiene la capacidad del 40% de respiración, por lo que solicitarán la prisión domiciliara en México.



En contra del ex gobernador está pendiente una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.



“La Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades migratorias estadounidenses, estará al tanto de la fecha en que las autoridades migratorias de ese país resuelvan, con el fin de ejecutar la orden de detención de Villanueva Madrid para el cumplimiento de la sentencia”, informó este jueves la PGR.