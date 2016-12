Llaman a protestar en México y EU el día de la ceremonia de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Organizaciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos y México llamaron a los connacionales radicados en la Unión Americana a no asistir a ir a sus centros de trabajo, escuelas y no comprar ningún producto el próximo 20 de enero, día en que asume la presidencia Donald Trump, como protesta por las declaraciones que el presidente electo ha realizado contra los mexicanos y migrantes.



En conferencia de prensa, María García, vocera de la “Coalición Binacional vs Trump”, informó que este llamado es hecho junto con organizaciones en Nueva York, Arizona, California, Kansas, Chicago y Washington. Agregó que se espera que estas acciones, las cuales, también incluyen marchas y protestas, se realicen en 100 ciudades en todo Estados Unidos.



García explicó que el llamado para no realizar ninguna actividad ese día, es mostrar la importancia que tiene la comunidad migrante en la economía en la Unión Americana.



“Si nos ponemos a pensar en forma real, si salen todos los indocumentados de Estados Unidos, la economía se viene para abajo. ¿Por qué?, porque estos indocumentados son contratados con bajos sueldos, sin prestaciones, así que si estos paisanos deportados salen, van atener que contratar gente documentada, con papeles, con beneficios, con seguro y sueldo mínimo, por lo menos. A ninguna empresa le conviene pagar un empleado todas sus prestaciones y un sueldo mínimo”, dijo.



Agregó que, a la par de las acciones en el país del norte, en la Ciudad de México se está convocando a una manifestación pacifica en el Ángel de la Independencia, donde partirán a la sede de la embajada estadounidense para realizar un concierto de música.



Agregó que también se esperan actos similares en Tijuana, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas y Tamaulipas.