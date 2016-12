Prevén que Villanueva llegue al Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Carlos Villanueva, hijo del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, previó que su padre sea enviado al Reclusorio Norte para que termine de cumplir su condena por narcotráfico, luego de ser deportado de Estados Unidos a México.



"Muy probablemente podría ser traído al reclusorio norte, mi padre le falta cumplir sentencia de 22 años por narcotráfico", señaló Villanueva Tenorio.



Entrevistado por Carlos Loret de Mola, Carlos Villanueva, quien es legislador en Quintana Roo por el el Partido Encuentro Social, aseguró que su padre es un preso político.



Piden prisión domiciliaria

Una vez que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid pise México y la Procuraduría General de la República (PGR) pueda ejecutar la orden de detención pendiente desde 2003, su defensa solicitará la prisión domiciliaria por los problemas de salud que padece.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Mario Villanueva Tenorio, hijo del ex gobernador, dijo que su padre sufre de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y sólo tiene la capacidad de 40% de respiración.



Comentó que debido a la gravedad de su salud, Villanueva Madrid requiere de tanque de oxígeno, por lo que sería difícil que en prisión pueda tenerlo a la hora que lo necesite, por ello es que insistirán que en cuanto llegue, se le otorgue la prisión domiciliaria.



“Nos preocupa su salud, por eso buscaremos la prisión domiciliaria para que tenga atención médica”.



Agregó que su padre será puesto en libertad hoy en Estados Unidos, pero tardará entre dos a tres semanas el trámite para que sea extraditado.



Villanueva Madrid será liberado este viernes de la prisión estadounidense donde cumplió una condena por lavado de dinero que le fue dictada mediante sentencia en junio de 2013.



Por ser mexicano, autoridades estadounidenses deportarán al ex mandatario, apodado El Chueco, a México, donde elementos de la PGR lo esperarán para presentarlo ante el juez que lo reclama por fomento al narcotráfico y lavado de dinero.



En cuanto llegue, la PGR cumplirá con el proceso penal 101/2003, cuya sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México aún está pendiente.



La Procuraduría informó que a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales está tomando las previsiones necesarias ante el inminente arribo de Villanueva.



El ex gobernador fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero, por lo que fue sentenciado a 131 meses de prisión.



Al llegar a México, las autoridades podrán aprehenderlo de nueva cuenta, ya que tiene pendiente una sentencia de 28 años, ocho meses y siete días en prisión, por fomento al narcotráfico y lavado de dinero, de la cual le restan 22 años, siete meses y 11 días por cumplir.



En una carta difundida en el blog de Villanueva Madrid, acusó que de ser obligado a ir a prisión, las autoridades mexicanas lo estarían condenando a cadena perpetua. “A mis 68 años y medio terminaría de cumplir esa pena a los 91 años, los que sin duda no viviré. Esta pena es una muestra más de la enorme saña con que el gobierno mexicano me ha tratado, condenándome a cadena perpetua y a morir en la cárcel con sentencias ilegales”, escribió en el documento que también ha sido difundido en redes sociales.



En Estados Unidos, Villanueva Madrid permanece en una prisión-hospital con atención médica disponible las 24 horas del día, debido a las enfermedades que padece.



Villanueva Madrid, apodado “El Chueco", fue electo gobernador de Quintana Roo en 1993, un año después de que el cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, estableció operaciones en ese estado.