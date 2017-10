Robos a trenes en México cada vez son más violentos

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

Los robos a trenes en el Centro de México se están volviendo más violentos, y es una actividad que ha comenzado a atraer criminales que antes se dedicaban a hurtar gasolina de los oleoductos del gobierno.



Las autoridades y las empresas ferroviarias se culpan entre sí por la proliferación de esos asaltos.



El domingo, la policía del estado de Puebla dijo que durante meses han pedido a las empresas ferroviarias que tomen medidas para frenar los robos, pero que no lo han hecho. La policía indicó que las ferroviarias no reportan los incidentes inmediatamente, sino que lo hacen en promedio seis horas después de que ocurrieron.



Señalaron que tampoco presentan denuncias penales y proporcionan información incorrecta sobre los envíos de mercancías y los horarios de los trenes que circulan por zonas conocidas por robos.



La policía dijo que se sabe que algunos ingenieros sindicalizados simplemente detienen los trenes cuando termina su turno, lo que los hace más vulnerables a los robos.



Una directiva de la empresa Ferromex, una de las ferroviarias más importantes de México, dijo la semana pasada a una revista de la industria que un porcentaje significativo de los 35 trenes diarios que la empresa opera en el área de Puebla y el estado vecino de Veracruz son atacados.



“Llegó el momento en que ya no hay la fluidez necesaria en las vías para dar un servicio eficiente”, explicó Lourdes Aranda, directora de Relaciones Gubernamentales de Ferromex, al sitio en Internet T21. Señaló que los asaltantes ahora utilizan rifles de asalto para amenazar al personal del tren.



Los asaltos a trenes han aumentado en México pero antes no eran tan violentos.



Antes, los ladrones simplemente colocaban rocas o troncos de árboles en las vías para obligar al tren a frenar, tras lo cual turbas de personas sin armas invadían los vagones para llevarse cemento, granos, productos electrónicos y otros artículos.



Pero las autoridades de Puebla sostienen que ahora personas más violentas están incursionando en esa práctica, luego de que los gobiernos estatal y federal tomaron medidas contra los ladrones que perforaban los oleoductos del país para hurtar gasolina.



El domingo la policía dijo que dos hombres armados dispararon contra una patrulla policial. Uno de los bandidos murió cuando los policías devolvieron el fuego. Es el segundo asaltante de trenes abatido en lo que va de mes.



Sin embargo, a pesar de las acciones que ha tomado el gobierno tampoco está claro si el robo de gasolina ha disminuido.



En todo México, el número de tomas clandestinas de combustible subió a 928 en agosto, el último mes del que hay datos disponibles, a comparación de las 731 que se registraron en julio. Puebla fue el estado con más tomas clandestinas, con 107 en julio y 172 en agosto.



En promedio, los ladrones robaban gasolina de oleoductos 28 veces al día a nivel nacional.