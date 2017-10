Juez congela extradición de Eugenio Hernández

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal congeló por el momento el proceso de extradición al que está sujeto el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de envíos de dinero sin licencia.



El Juez Decimosegundo de Distrito en Tamaulipas admitió a trámite el juicio de amparo promovido por la defensa de Hernández Flores y concedió la suspensión provisional contra el acuerdo que pudiera emitir la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para autorizar su entrega a autoridades estadounidenses.



El pasado 18 de octubre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición emitida en contra de Eugenio Hernández por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria Tamaulipas.



De acuerdo con la orden número 1/2017, el ex mandatario es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos de América por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.



Con ello, inició el término de 60 días contemplado en el Tratado de Extradición para que Estados Unidos presente la petición formal de extradición internacional y, en su momento, el gobierno mexicano autorice la entrega.



Con la suspensión concedida la Cancillería no podrá, por ahora, pronunciarse sobre autorizar o no la extradición.



Desde el pasado 6 de octubre, el ex gobernador fue detenido por autoridades de Tamaulipas y permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, a disposición del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial de la entidad, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y Peculado dentro de la Causa Penal 67/2017.