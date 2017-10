Requiere el sector Salud 4.5 mmdp tras los fuertes sismos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Entre 2014 y 2016, la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó en 2.7 millones de personas; si esta cifra se mantuviera, para 2030 no existiría esta carencia, dijo el presidente Enrique Peña Nieto al conmemorar el Día del Médico.Pese a estos números, aseguró que los retos del sector Salud siguen siendo grandes y demandan trabajo."Tenemos que redoblar esfuerzos en la prevención de obesidad, cánceres, diabetes, frenar el embarazo de niñas y lograr cobertura universal de Salud”, dijo.Respecto a la reconstrucción de unidades médicas que resultaron afectadas por los terremotos de septiembre anunció que se requiere una inversión de 4 mil 500 millones de pesos para recuperar 53 instalaciones con daños mayores y más de 300 que sufrieron daños menores.El mandatario felicitó a los médicos y mencionó cuatro hechos que los “engrandeció” durante la emergencia que se vivió en el País tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.Reconoció la oportuna y eficaz respuesta de más de 31 mil médicos, paramédicos, brigadistas, psicólogos y personal de apoyo para atender heridos y seguir medidas para el control de riesgo de brotes epidémicos.Agradeció su labor al brindar más de 225 mil atenciones médicas."Ustedes no sólo sanaron a los pacientes sino que llevaron fortaleza, aliento y esperanza a los damnificados".El segundo hecho fueron las “valientes decisiones" de no cancelar intervenciones quirúrgicas durante el sismo."A pesar del movimiento del suelo, la caída de objetos o la interrupción de energía eléctrica continuaron su labor".El presidente reconoció el apoyo del IMSS y del Issste, Sedena, Marina y Pemex por prestar sus servicios y ser un respaldo para superar la emergencia."Al momento de los sismos se habilitaron espacios para atender a la población sea o no derechohabiente, se desocuparon 3 mil espacios que no se usaron todos, pero ahí estaban".Por último aplaudió a todos los estudiantes de medicina que se sumaron a las labores de rescate en las zonas afectadas.Este año, el mandatario entregó el premio al mérito médico a Roberto Tapia Conyer por su capacidad para innovar y hacer de la práctica médica una mejor y con mejores resultados.