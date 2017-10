Ingresan 4 policías a Topo Chico acusados de matar a joven de 19 años

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Acusados de matar a golpes de un joven de 19 años de edad al que detuvieron en su propio domicilio, cuatro policías preventivos del municipio de García, al Poniente de la zona metropolitana, ingresaron al penal del Topo Chico al ser imputados por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.



El domingo, agentes ministeriales del grupo de homicidios región Sur, de la Agencia Estatal de Investigaciones, cumplimentaron la orden de aprehensión contra los policías municipales, Marco, Felipe, Inocencio y Rubén, por la muerte del joven Jorge Alberto Cuadros Herrera, de 19 años de edad.



La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, informó que los hechos ocurrieron cerca de las 21 horas del pasado seis de octubre, en el interior y el exterior de una vivienda, que se localiza en el cruce de las calles Praderas de Guadalupe y Praderas de Escobedo en la colonia Urbivilla, en el municipio de García.



Según la versión de un testigo interrogado por la Ministerial, el día de los hechos observó que frente a la vivienda marcada con el número 521 de la calle Praderas de Guadalupe de la colonia Urbivilla del Prado, había varias unidades de la policía municipal, entre ellas la marcada con la clave de identificación G-366 y que además sobre el techo de la casa donde se sabe desde hace un mes vive una pareja joven, había dos uniformados.



Narró que un grupo de policías comenzó a tocar muy fuerte y los que estaban sobre el techo descendieron, y apenas les abrieron como ocho uniformados ingresaron a la casa.



Unos dos minutos después, entre tres policías sacaron esposado a un muchacho que vestía una playera azul y lo aventaron a la caja de la patrulla G-366, y se escuchaba como que lo golpeaban arriba de la unidad, dijo el testigo.



Agregó que cinco minutos más tarde, vio que del interior del mismo domicilio, entre dos policías sacaron esposado y cargando a otro joven y lo avientan a la caja de la misma G-366 y observó que también lo golpeaban, mientras éstos gritaban que ya no les pegaran.



Posteriormente, expuso el testigo, escuchó el grito de la mujer joven que vivía en el citado domicilio, diciendo "ya me lo mataron", ante lo cual los policías se alejaron en sus patrullas.



En el lugar quedó una persona del sexo masculino sin vida el cual todavía estaba esposado; pero regresó uno del os policías y le quitó las esposas, al tiempo que dejó junto al cadáver unos zapatos negros.



Como resultado de las investigaciones del caso, el sábado un juez de control, concedió la orden de aprehensión, en contra de los policías Felipe L., de 39 años de edad, originario de Tabasco; Marco Antonio C. de 28 años, sin especificarse su lugar de origen; Inocencio G., de 25 años nativo de Veracruz; y Rubén C. de 37 años de edad, originario de Cuautla, Morelos, todos ellos imputados por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, ingresaron el domingo al penal del Topo Chico.