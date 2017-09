Petición al INE por presupuesto rompe récord en Change.org

REDACCIÓN (GH)(GH)

La solicitud de que el INE done el presupuesto destinado a los partidos políticos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y apoyo a las víctimas, rompió récord en la plataforma Change.org.



A través de su cuenta de Twitter la plataforma publicó: "Confirmado: México ha creado el pico más grande de tráfico en la historia de http://Change.org por terremoto", indica.



"La gran demanda ciudadana de este pico: Reasignen presupuesto de partidos políticos a víctimas del terremoto", precisa en un segundo tuit.



La petición más grande en este momento, que acumula casi dos millones de firmas (aunque sumando otras que piden lo mismo, rebasan las tres millones de firmas) es la de un ciudadano llamado Alfredo Aguirre, que pide que el Instituto Nacional Electoral haga una donación de siete mil millones de pesos para los damnificados de la tragedia de los dos sismos recientes en Ciudad de México, Tlaxcala,Puebla , Morelos Oaxaca y Chiapas. Alfredo, dice en su petición que: "No es justo destinar tanto dinero a los partidos políticos, si miles de mexicanos sufren ante esta enorme tragedia".



"Si bien la movilización ciudadana en las calles ha sido impresionante, lo que ha ocurrido en el ámbito digital y en particular en Change.org, no tiene precedentes", dijo Alberto Herrera Aragón, director de Change.org.