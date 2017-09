Familias se oponen al uso de maquinaria

CIUDAD DE MÉXICO()

La conclusión de las labores de búsqueda y rescate en varios edificios colapsados en la Ciudad de México despertó frustración e impotencia entre vecinos y voluntarios.



Reunidos frente a los escombros, decenas de personas vieron ayer llegar maquinaria pesada para el retiro del concreto, varillas y demás material allí amontonado.



En Puebla 282, en la Colonia Roma, familiares de Guadalupe Rojas pasaron por una serie de dramas.



Primero, la esperanza el miércoles de encontrarla viva, después, la molestia porque les dieron un cadáver que no era el de Guadalupe y, al final, el uso de maquinaria pesada para limpiar la zona, aun con el cuerpo de la mujer dentro.



A las 5:00 de la mañana iniciaron los trabajos. Dos horas después se ordenó el cese. Un grupo de caninos de brigadistas de Ecuador ingresaron a la estructura colapsada para corroborar que no hubiera personas atrapadas.



"Venimos a hacer un relevo, hay una controversia de que hay cuatro o dos personas, no queremos una situación de rumor. Vamos a verificar primero con perros y luego con el levantamiento de lozas", indicó el primer oficial Jesús Hernández López, de Guadalajara.



En la fábrica de textiles de la Colonia Obrera, aunque las labores de rescate formal acabaron antes de las 15:00 horas, voluntarios, apoyados por el Ejército y la Policía Federal, reiniciaron una excavación para encontrar a un hombre que, indicó su esposa, se encontraba en el sótano. Y aunque representantes de la fábrica negaron que existiera tal sótano, anoche persistía la búsqueda.