"Graco nunca advirtió sobre riesgos en Paso Exprés", dice Ruiz Esparza

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, nunca mandó un escrito advirtiendo sobre fallas o riesgos en el Paso Exprés de Cuernavaca.



En una breve reunión con medios, Ruiz Esparza indicó que el gobernador mencionó haber emitido siete alertas a la SCT advirtiendo de riesgos en esta vialidad, pero de haber ocurrido así, el propio gobernador debió haber actuado para garantizar la seguridad de tránsito en esa vía.



“En ningún momento, el gobernador Graco Ramírez me hizo referencia alguna de aspectos faltantes del Paso Exprés de Cuernavaca y tampoco de que hubiese riesgo alguno de que pudiera ponerse en operación la vialidad y menos que pudiera formarse un socavón”, dijo Ruiz Esparza.



Sobre la renuncia a su cargo, Ruiz Esparza, dijo que seguramente hay muchas partes interesadas en que el Secretario sea el responsable de todo lo ocurrido y las demás partes no lo sean siendo qué hay indicios de responsabilidad en la parte constructiva, en la supervisión de la obra y en servidores públicos federales y locales.



“Renunciar a mi cargo y quedar como único responsable de las fallas y errores de terceros en este asunto es algo que, en mi opinión, no debe ser y sería irresponsable”, indicó.



El titular de la SCT comentó que una vez que la Secretaría de la Función Pública determine las responsabilidades del caso, decidirá qué es lo procedente de acuerdo a las responsabilidades que resulten.