Pide Videgaray reaccionar con "cabeza fría" ante discurso de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pidió reaccionar con serenidad y cabeza fría, luego de que anoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que es posible que ese país cancele su participación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).



Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el Canciller aseguró que "si Trump quisiera cancelar el TLC ya lo habría hecho, no se habría esperado 8 meses ni iniciado negociaciones", pues así es su manera de negociar.



En entrevista con Carlos Loret de Mola, dijo que “no sorprende la amenaza. Le está hablando a gente de su campaña, en un tono descolorido. Hay que entender que es un proceso y el presidente está negociando”.



Ayer durante un discurso ante simpatizantes en Arizona, Donald Trump amenazó con paralizar el Congreso si no le otorga fondos para construir el muro en la frontera con México.



Ante esto, Videgaray dijo "el muro no es parte de la relación bilateral entre México y Estados Unidos".



ALERTA DE VIAJE



Luego de que EU decidió actualizar su alerta de viaje para diversos destinos en México, el Canciller señaló que si bien "no son noticias positivas, pero debemos entenderlas como parte de nuestra relación con EU".