Meade aplaude que el PRI se desdoble hacia los ciudadanos

HERMOSILLO, Sonora()

Desdoblarse hacia los ciudadanos fue la decisión del PRI, la cual fue buena, consideró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.



"Yo creo que lo que pasó en el PRI es una buena noticia fue una decisión del PRI de desdoblarse hacia los ciudadanos, me parece que esa es la lectura puntual", indicó en entrevista con Carlos Loret de Mola, "algo de desdoblamiento implica también para voltear a ver gente con el perfil".



Meade Kuribreña hace este comentario luego de que el pasado lunes el diario español El País publicara una entrevista con el político sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien señaló que el PRI está obligado históricamente a desdoblarse hacia la izquierda, como un partido progresista, no un grupo conservador.



En la entrevista también señaló que jurídicamente hablando el proceso, de elección de candidato a la Presidencia de la República por parte del PRI, empieza el 8 de septiembre.



El secretario de Hacienda dijo que ante el ajuste que hizo ayer el Inegi de las cifras de crecimiento económico al segundo trimestre del año, todo indica que el estimado de la dependencia se ubicará al cierre de año en la parte alta del rango de entre 1.5% y 2.5% que actualmente espera.



"A principio se había hablado de 1.3% a 2.3% y ahora tenemos 1.5% a 2.5%, y esto confirma que estaremos probablemente más cerca de la parte alta del estimado", dijo.



Previo a la cena de inauguración del Foro Estrategia Banorte 2017, Meade apuntó que la actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirma el buen desempeño que ha tenido la economía mexicana en los últimos meses.



Respecto a la economía y política globales, recomendó no sobrerreaccionar ante los eventos externos, ya que México cuenta con las fortalezas suficientes para hacer frente a los escenarios internacionales.