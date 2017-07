Carpetas contra Duarte adolecen de requisitos para lograr sentencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa, advirtió que las carpetas de investigación en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, adolecen deliberadamente de requisitos técnicos para lograr una sentencia definitiva, lo cual es una burla a la sociedad y a los veracruzanos.

“El proceso inició mal, en su primera audiencia, los ministerios públicos encargados del caso evidenciaron su falta de preparación y de conocimiento”, dijo.



Barbosa señaló que nadie podría pensar que Duarte obtendría su libertad ayer sábado, porque sería un escándalo mayúsculo para la “maltrecha credibilidad” del Gobierno federal; pero -dijo- es un hecho que desde el Ejecutivo federal han decidido administrar políticamente la detención de este ex gobernador.



“Está claro que lo mantendrán en prisión hasta después de las elecciones del 2018. Lo necesitan tener controlado para evitar que comience a declarar cosas que comprometan al Gobierno federal y al PRI como partido”, sostuvo.



El senador Barbosa Huerta señaló que desde el Gobierno federal utilizarán a Javier Duarte - valiéndose del interés mediático que este caso ha despertado - para que declare en contra de Andrés Manuel López Obrador.



“Desde el año pasado quedó claro que una variable en la estrategia gubernamental para tratar de frenar a López Obrador y a Morena en el proceso de sucesión del siguiente año consiste en utilizar a este ex gobernador. Esto ya lo intentó hacer el PRI en el contexto de las elecciones del año pasado y ahora con Duarte en prisión resulta obvio que lo volverán a utilizar”, comentó.