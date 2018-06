¡Denuncia!, ¿Sigues a TV Azteca y no cuentas con señal de su canal?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Las casualidades no existen. Estamos ofreciendo la mejor transmisión para la audiencia de @AztecaSiete pic.twitter.com/W5xbwDNwM8 — Alberto Ciurana (@AlbertoCiurana) 23 de junio de 2018

Albeto Ciurana, director de Contenido y Distribución de TV Azteca, pidió a los televidentes que denuncien el bloqueo de la señal de Azteca Siete ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)."Si su sistema de cable o de satélite les están bloqueando la señal de Azteca Siete hagan denuncia a Profeco las casualidades no existen. No se vale", expresó Ciurana en su cuenta de Twitter.Además, señaló que las casualidades no existen pues ofrecen "la mejor transmisión para la audiencia de Azteca Siete".Y compartió una imagen donde reitera que se denuncie el bloqueo."Nuestra señal de origen está perfecta".