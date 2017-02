Aunque se cancele Tlcan, México no perdería inversión: Moody's

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La calificadora Moody's dijo que en caso de que se cancele el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (Tlcan), México no perdería el grado de inversión.



"Bajo ese escenario de ninguna manera se perdería; no se cuestionaría el grado de inversión, introduce ruido", dijo el analista soberano para México, Jaime Reusche.



En conferencia explicó que en caso de que cambie el Tlcan podría bajar unos escalones la calificación, pero lo que se está resaltando es la posición fiscal de nuestro País dado que se ve una mejoría con el ajuste en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en el proceso de consolidación fiscal.



Enfatizó que fuera de los riesgos de un cambio de política comercial de Estados Unidos, están notando a futuro una estabilización de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB).



En el escenario base no están contemplando a futuro un deterioro en el nivel de la deuda de México.



Explicó que lo anterior dentro de un contexto de un crecimientos de la economía de 1.4% para 2017 con exportaciones avanzando ligeramente y una consolidación fiscal que sigue en pie encaminado a estabilizarse la razón deuda PIB.



El analista dijo que seguirán evaluando la calificación pero que ya se sienten más tranquilos con el tema de Pemex y el compromiso de lograr un superávit primario en las finanzas públicas.