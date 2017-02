Tillerson, interesado en fortalecer relación: Rubin

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Estado de la Unión Americana llegó a territorio mexicano de buen ánimo e interesado en profundizar la relación, aseguró el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin.Rubin se reunió este miércoles con el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, al llegar éste al hotel en el cual se hospeda en la Ciudad de México.Rubin comentó que su encuentro de menos de 15 minutos fue para plantearle que las relaciones entre México y Estados Unidos son de gran importancia para los dos pueblos, toda vez que la interacción es de uno y otro lado.“Parte de ello (de la reunión) era explicarle mejor cómo se viven las relaciones entre México y Estados Unidos. Él (Rex Tillerson) está muy interesado en que la relación se fortalezca y se convierta en algo más fructífero e importante”, comentó Rubin en entrevista.Tillerson y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John F. Kelly, iniciaron este miércoles una visita de trabajo a México en donde se van a reunir con secretarios de Estado mexicano y con el presidente Enrique Peña Nieto El tema de la migración, comentó Larry Rubin, estará en la agenda de hoy, es lo que se va a discutir con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , y también participará el secretario de Seguridad Interior, quien es el encargado del tema en Estados Unidos.“Kelly anunció que no se mandarán a México migrantes que no sean mexicanos, por ello no se espera que México reciba a ciudadanos que no son mexicanos”, expresó Rubin.Cuestionado sobre el ánimo que trae Tillerson para dialogar con las autoridades mexicanas, Rubin indicó que el funcionario estadounidense conoce bien México y le interesa lograr acuerdos importantes que beneficien a los ciudadanos de los dos países.