Capturan a presunto terrorista de ETA en México

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Las autoridades mexicanas detuvieron a un miembro del grupo terrorista ETA buscado por España y que vivía de forma clandestina en el Centro del País desde los años 80, informó el jueves la Procuraduría General de la República.



En un comunicado la fiscalía identificó al detenido como Ángel María pero una autoridad federal que pidió el anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones indicó a The Associated Press que se trata de Ángel María Tellería Uriarte, alias "Antxoka", "Koldo" o "Gotzon", un etarra buscado por su participación en varios atentados.



La detención tuvo lugar el miércoles en la ciudad de León por miembros de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con los servicios de inteligencia del País y "sin efectuar un sólo disparo", añadió el comunicado.



Tellería se encontraba de forma ilegal en México desde los años 80 y los delitos por los que es buscado en España prescriben el próximo marzo por lo que "su captura evitó que quedaran impunes", agregó la fiscalía.



Será trasladado a España de forma inmediata.

La organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) tiene a sus espaldas más de 800 muertes entre 1968 y 2010.



En enero de 2011 declaró un alto el fuego definitivo que en octubre de ese año se transformó en un cese definitivo de su actividad armada. Sin embargo, aún no ha entregado las armas ni se ha disuelto.



Varios miembros de la organización, sobre todo los que participaron en atentados en los 70 y 80, se escondieron en México y otros países de América Latina. En algunos casos han sido detenidos y extraditados a España después de años de vivir en la clandestinidad o con identidades falsas.