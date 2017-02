Inflación llega a 4.71% en la primera quincena de febrero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que no hubo gasolinazo al inicio del presente mes, la inflación continuó su tendencia al alza, impulsada por los incrementos en automóviles, gas doméstico, limón y tortilla entre otros productos.



El Índice Nacional de Precios al Consumidor en la primera quincena de febrero presentó un aumento de 0.33% con lo que la variación anual llegó a 4.71%, tasa superior al 2.94% reportada en el mismo periodo del año anterior, informó el Inegi.



Cabe destacar que este incremento quincenal, es el más elevado para la primera mitad de febrero, desde el año 2000, cuando reportó una alza de 0.49%.



Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia en la inflación de la primera mita de febrero, se encuentran: Los automóviles, con un incremento quincenal de 1.09%; el gas doméstico LP, con un alza de 1.34%; restaurantes y similares, 0.53%; carne de res, 0.65%; limón, 13.10%; pan dulce, 2.63%; gas doméstico natural, 5.71%; tortilla de maíz, 0.89%; y tomate verde, 13.64%.



La variación quincenal del índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, se ubicó en 0.46% y la anual en 4.20%; mientras que el índice de precios no subyacente registró una baja de 0.04% quincenal y a tasa anual creció 6.25%.



Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías se incrementaron 0.69% y los de los servicios subieron 0.27%.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.86%, en tanto que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron en 0.42%.