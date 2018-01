Ordena juez a PGR liberar empresa y activos de Rafa Márquez

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un juez federal concedió un amparo al futbolista Rafael Márquez para que la Procuraduría General de la República (PGR) libere una de sus empresas, la cuenta bancaria y el inmueble en el que se encuentra ubicada, que fueron asegurados por los señalamientos sobre supuestos vínculos con el narcotráfico.



El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió la protección de la justicia federal a Rafa Márquez por considerar que la PGR no fundamentó ni motivó adecuadamente la medida.



Además, indicó que no estableció en qué se vincula la empresa y sus activos con la investigación que realiza en contra de Raúl Flores Hernández, "El Tío", operador financiero del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco nueva Generación.



En consecuencia, en el amparo 742/2017 el juez ordenó la liberación de la empresa y sus activos aunque la resolución aún puede ser combatida por la PGR.



Además, el fallo no implica que la PGR detenga sus pesquisas, pues la carpeta fue abierta en contra de Flores Hernández y de acuerdo con la propia Procuraduría el futbolista tiene carácter de testigo en la misma.



El amparo fue promovido el pasado 30 de agosto de 2016 junto con otra demanda contra el aseguramiento de la empresa Grupo Terapéutico Hormaral, S. A. de C. V.



El segundo juicio será resuelto por el mismo juez Octavo de Distrito quien iniciará la audiencia constitucional el 31 de enero próximo, por lo que se prevé que repita el sentido del fallo.