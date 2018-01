Encuentran a Niño Dios robado en Yucatán

MOTUL, Yucatán(El Universal)

Foto: Captura Internet

Un mes después de que fue hurtado el Niño Dios del pesebre de este municipio, la Policía Municipal recuperó la figura y detuvo al autor del robo, que resultó ser un joven de 16 años que pidió disculpas públicas.La noche del lunes, uniformados detuvieron a un joven de 16 años, identificado como J.T.C., por conducir de manera temeraria una camioneta y no respetar una señal de alto.Al solicitarle su identificación y los documentos del vehículo, el guiador dijo que no contaba con esos papeles, por lo que los policías procedieron a inspeccionar su unidad.Tras la revisión, los policías encontraron la figura del Niño Dios robada el Nacimiento colocado en la Plaza Principal, el pasado 25 de diciembre.De inmediato el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de esa corporación de seguridad.En el lugar, hasta donde llegaron los padres de J.T.C., el joven rindió su declaración, en la que indicó que durante la noche de Navidad se le ocurrió a él y sus amigos sustraer dicha figura."Todo empezó como una broma que nos causó gracia, de ahí lo llevamos a tirar a espaldas de la Unidad Deportiva y nos fuimos cada quien a su casa", relató.El adolescente declaró que esa noche, en compañía de unos amigos, regresó a buscar la figura, "y la subimos a la camioneta", y como el robo ya se había difundido, "nos pareció gracioso".De acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal de Motul, el ahora detenido sería el autor de fotografías del Niño Dios en varios puntos de ese poblado que circulan en redes sociales a manera de burla."No se me ocurrió regresarlo porque sabía que me traería problemas. Mis padres no sabían nada de esto, porque todo empezó como una broma, por eso me disculpo", dijo.Los padres de joven pidieron a la corporación de seguridad que se proceda con un castigo ejemplar, realizando labor social a favor de la comunidad, y el pago correspondiente de multas por las faltas viales que cometió durante varios días.El hurto del Niño Dios causó revuelo en redes sociales. Circulaban fotos en las que los autores del robo presumían que tenían la figura y se burlaban de la Policía de esa localidad ya que no los habían encontrado.El joven tendrá que pagar multas y hacer trabajos comunitarios en su natal Motul por la falta que cometió.