Mueren 21 mil personas por contamiación en 2017

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En 2017 se presentaron 21 mil muertes por enfermedades asociadas a la contaminación en todo el País, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pidió reforzar medidas para evitar incrementos en la polución.



En conferencia de prensa, Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la CAMe, refirió que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año pasado se registraron 21 mil muertes asociadas por la contaminación, debido a que los altos niveles de contaminación agravan las enfermedades respiratorias que ya se padecían.



"Son sistemas que establece la OMS junto al Sistema de Salud, qué padecimientos se asocian, porque no quiere decir que la contaminación te está matando, sino que va degenerando el sistema respiratorio, va dando mayor riesgo para que se presenten las muertes", detalló.



Agregó que durante la pasada temporada de ozono, que abarca de marzo a junio, las 200 unidades centinelas instaladas en la Megalópolis registraron un incremento del 16% en los ingresos hospitalarios por asma.



Algunos padecimientos asociados a los altos niveles de polución son las enfermedades respiratorias, como asma, aunque también generan otitis y conjuntivitis.



Para la próxima temporada de ozono, que comenzará en marzo, se esperan entre 10 y 15 días con altas concentraciones de este contaminante debido a que habrá clima adverso, se prevé que el 15 de febrero podría presentarse el primer episodio de contingencia ambiental.



El coordinador ejecutivo de la CAMe, explicó que debido a la falta de lluvias y el incremento de horas de radiación solar durante el primer trimestre del año generarán concentraciones de ozono mayores a los 155 partes por millón, lo que equivale a 151 puntos IMECA, valor con el que se decreta la Fase uno de contingencia ambiental.



Gutiérrez Lacayo aclaró que el número de días con altas concentraciones no necesariamente indica cuántas contingencias ambientales se decretarán debido a que pueden presentarse contingencias de varios días.



"No necesariamente tener ese números de días con altas concentraciones de ozono equivale al número de contingencias, si un día tenemos por arriba de 155 partes por millón, pero el pronóstico meteorológico nos dice que cambiarán al día siguiente no se decreta. Se pueden dar contingencias de muchos días, como la del año pasado del 3 de mayo que duró 9 días", subrayó.



Descartó que la suspensión de la verificación en la CDMX durante el primer trimestre del año genere un aumento en los niveles de contaminación debido a que de los 6 millones de vehículos que circulan diario en El Valle de México, solo 2.4 millones están emplacados en la capital del país.



Resaltó que el parque vehicular de la CDMX es el más nuevo de toda la Megalópolis, en promedio de 10 años de antigüedad, sólo 492 mil vehículos tienen holograma 1 y 2.



Gutiérrez Lacayo aseguró que todos los verificentros y Programas de Verificación Vehicular de la Megalópolis se encuentran homologados con la norma 167, para el 27 de enero todos estos centros deberán contar contar con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de que cumple con los criterios establecidos en la norma 167 y 047; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) será la encargada de verificar esta acreditación.