AMLO dice que nieto de Gordillo es bienvenido; pero niega alianza con la maestra

(El Universal)

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida a René Fujiwara Montelongo, nieto de la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, quien ha declarado su apoyo al tabasqueño a través del Movimiento Redes Sociales Progresistas (RSP).



"No he hablado con él, pero es bienvenido el nieto de la maestra Elba Esther, para qué tanto drama. Estamos con una actitud de apertura, son bienvenidos mujeres y hombres de buena voluntad que se proponer ayudar, para transformar al País necesitamos la unidad de todos los mexicanos.



"No vamos a permitir que la mafia del poder se robe la elección y tenemos que apoyarnos en todos los que quieren contribuir para que haya cambio verdadero son bienvenidos", dijo.



Tras un evento de precampaña en su primer día de gira por Chiapas, López Obrador también dijo a la prensa que son bienvenidos, si así lo desean, los políticos que recientemente renunciaron al PVEM chiapaneco.



"Que lo piensen y que consulten con sus bases y que sea democrática la decisión y si deciden unirse a la coalición son bienvenidos, pero desde luego es voluntario".



Afirmó que hay una alianza con maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).



Sin embargo, negó que haya una alianza de facto con la ex líder Elba Esther Gordillo.



En otro tema, aseveró que de llegar a la Presidencia, sus hijos no tendrán cargos, "no habrá nepotismo".