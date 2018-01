Julio Di-Bella deja el PAN para integrarse al equipo de Meade

(El Universal)

Seguimos sumando y creciendo. Bienvenido, Julio Di Bella. ¡Todos por México! pic.twitter.com/VXxb4OpQko — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 23 de enero de 2018

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, informó que Julio Di-Bella, ex director de Canal Once en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, se sumó a su precampaña.De acuerdo con el equipo del ex secretario de Hacienda, Julio Di-Bella Roldán deja las filas PAN para integrarse al equipo de campaña del precandidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza a la Presidencia de la República.En un video en su cuenta de Twitter, Meade valoró la trayectoria de Di-Bella y dijo que éste le ayudará a construir una red ciudadana más incluyente y participativa.“Estoy muy agradecido, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hoy de poder participar por esta vía generando este espacio diálogo cercano”, destacó Meade.Por su parte, Julio Di-Bella señaló que esta oportunidad es para construir un espacio de diálogo entre la ciudadanía con el precandidato Meade.“A ti, ama de casa, empresario, joven emprendedor, estudiante, muy pronto sabremos mucho más de Maede”, adelantó el ex director del Canal de televisión del IPN.Julio Di-Bella laboró en las administraciones de los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y apoyó de manera decidida las campañas de Josefina Vázquez Mota a la Presidencia en 2012 y a la gubernatura del Estado de México en 2017.En el campo profesional se ha desempeñado en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión.Ha fungido, entre otros cargos, como director de Radio y Televisión de Guanajuato, director de Canal Once del IPN, así como CEO de PCTV.Ha sido distinguido en 3 ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo y nombrado Caballero en la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de la República Francesa.