Cede Salazar y respalda a Anaya para la gubernatura de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a la inconformidad con el proceso de selección de candidato, el senador con licencia Luis Fernando Salazar decidió respaldar al ex legislador Guillermo Anaya como aspirante del PAN a la gubernatura de Coahuila.“No obstante a lo anterior, he tomado la decisión de subordinar mi interés personal, mi legítimo derecho que me asiste de impugnar el proceso al bien superior de los ciudadanos de Coahuila que demandan la alternancia política a nivel de gubernatura y del Congreso local."Y la única posibilidad que hoy visualizo para lograr tal objetivo es mediante la participación del PAN en unidad en la elección constitucional y por ello, invito a las personas dentro y fuera de mi partido que se sumen al proyecto de Acción Nacional que llevará como candidato a gobernador de Coahuila a Guillermo Anaya Llamas”, dijo Salazar en conferencia de prensa en el Senado de la República.El político coahuilense aseguró que ningún proyecto personal debe estar por encima de los intereses de las familias de Coahuila que demandan alternancia.“No pondré en riesgo el cambio en Coahuila, esto está encima de cualquier proyecto personal. Hoy mi energía y mi participación deben estar y estarán concentrados en que la alternancia llegue a Coahuila y que el PRI y los Moreira se vayan de una vez por todas”.Por su parte, Guillermo Anaya aseguró que Acción Nacional está más unido que nunca y ha logrado hacer alianzas con el PRD y el Partido Encuentro Social (PES), así como con los partidos locales UDC y Primero Coahuila.El abanderado confió también en que el ex presidente Felipe Calderón y todos los liderazgos de Acción Nacional hagan campaña en su favor para lograr la alternancia en Coahuila.