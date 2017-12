Juez federal ordena a PGR retirar el brazalete electrónico de Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que se le retire el brazalete electrónico con el que cuenta Elba Esther Gordillo.



El juzgado sexto de distrito de procesos penales federales de la Ciudad de México dijo a la PGR que en caso de no cumplir, será multada.



“Gírese oficio al titular de la Policía Federal Ministerial para que de inmediato efectúe las gestiones para respetar las medidas otorgadas”.



“Así cómo retirar el dispositivo electrónico de localización colocado a la encausada maestra Elba Esther Gordillo Morales, apercibido que en caso de no cumplir o no informar la imposibilidad que tenga al efecto, se le impondrá una multa de treinta días valores diarios, dijo.