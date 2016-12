A cinco días de los XV años, cancelan iglesia a Rubí

SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí(SUN)

Rubí Ibarra García se quedó sin templo para la celebración de su misa de XV años, debido a que el dueño de la Hacienda Solís, ubicada en la comunidad Zaragoza de Solís del municipio de Villa de Guadalupe, revocó el permiso para la utilización de la capilla que había otorgado a su padre Crescencio Ibarra.



A cinco días de la celebración, el propietario de la histórica hacienda le comunicó que no podrá celebrarse la misa en su propiedad.



Crescencio Ibarra señaló que todo estaba planeado para la celebración religiosa, la logística de seguridad y de las personas que iban a tener acceso a la capilla que tiene capacidad máxima para 200 personas.



Dijo que ahora se tendrá que buscar otro lugar para la misa.



“No se me hace justo que a unos días apenas vengan a decirme. Ya teníamos todo planeado ahí, con seguridad, con todo, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo íbamos a entrar? ¿Quién iba a entrar? ¿Quién no?”, dijo el señor Ibarra en una entrevista con el programa “Despierta América”, de la cadena Univisión.



Ante esa situación, autoridades del municipio de Villa de Guadalupe y encargados del operativo de seguridad de los tres niveles de gobierno se reunieron la tarde del miércoles con familiares de la quinceañera para determinar la nueva sede de la celebración religiosa y hacer los ajustes a los protocolos de seguridad.



Autoridades locales señalaron que se plantearía la posibilidad de que la celebración sea en un espacio abierto; para ello, se debe tener la autorización del sacerdote Felipe Martínez, quien oficiará la misa de acción de gracias.



El cura explicó que hasta la semana pasada se tenía planeada una misa privada a la que sólo asistirían familiares e invitados especiales de Rubí, a quien está preparando espiritualmente para la celebración.



Después de la fama lograda por la quinceañera con más de un millón y medio de personas que han manifestado en las redes sociales que acudirán a su fiesta, la familia Ibarra García ha tenido que modificar sus planes y las sedes del festejo.



La comida que sería en el patio de la casa de la festejada, ahora será en los terrenos de la antigua presa de La Joya, mientras que el baile que sería en este lugar se realizará en la ex Hacienda Mezcalera de la comunidad conocida como Laguna Seca, en el municipio de Charcas, y en ese mismo lugar será la sede de la carrera de caballos conocida como “La Chiva”.



Y hasta este momento se desconoce el espacio de la celebración religiosa.